Medio Oriente | Europee e caso Bari | la giornata politica in diretta VIDEO

La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio (ilsole24ore)

Israele-Iran, Cremlino: escalation in Medio Oriente preoccupa, serve moderazione di tutti - Roma, 15 apr. (askanews) – Mosca si dice estremamente preoccupata per l’escalation della tensione in Medio Oriente e invita alla moderazione, ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitry Pe ...askanews

Borrell: "Il mondo va sempre più contro l'Occidente, agire rispettando valori" - BRUXELLES - "Dobbiamo agire con decisione nei prossimi mesi per impedire il consolidamento di un'alleanza del "resto del mondo contro l'Occidente", anche come conseguenza del conflitto in Medio ...ansa

Benzina ai massimi da sei mesi, gasolio in calo - Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, le crescenti tensioni in Medio Oriente non stanno per ora producendo grandi effetti sui mercati petroliferi: Brent sotto i 90 dollari ...quattroruote