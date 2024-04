Maxi rissa davanti al Colosseo a colpi di ombrelli e rose | coinvolti venditori ambulanti e passanti – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unadie anche di mazzi di. È quanto avvenuto sabato 13 aprile attorno alle 11,40 del mattino all’altezza del civico 26 di via delin mezzo ae turisti. Lasarebbe scoppiata tra i tantiche quotidianamente si ritrovano nella zona e avrebbe poi coinvolto anche un uomo, avvolto da una bandiera della Palestina, e probabilmente altriche hanno cercato di dividere i partecipanti alla. Le indagini sono ancora in corso e non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la. Come si vede daidiffusi da Welcome to favelas appunto, si vedono diversi ...