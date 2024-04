Mauro | «Inter in punta di piedi | ma incontra squadre che giocano!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024)dice la sua sulla gestione di queste ultime giornate dell’prima della matematica vittoria dello scudetto della seconda stella. GESTIONE ? Massimoa Pressing ritiene i nerazzurri un po’ seduti: «L’sta passeggiando verso lo scudetto. Inoltre,che fanno grandi prestazioni. Giusto rilevare che il Cagliari abbia fatto due gol a San Siro e che sta per vincere anche la partita. Non è facile gestire questo vantaggio straordinario e meritatissimo. Lo stanno facendo indi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...