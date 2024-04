Mattia Giani muore dopo il malore in campo | era il cognato acquisito di Gianluca Mancini

(Di lunedì 15 aprile 2024)non ce l’ha fatta. Il calciatore 26enne di Careggi nella giornata di ieri è stato colpito dasulda calcio Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino ed è morto oggi in ospedale. Un lutto che ha sconvolto il mondo del calcio e che ha colpito direttamente anche il difensore della Roma. Il giovane infatti era il fratello di Elia, fidanzato di Arianna, sorella del difensore che ha quindi perso un. Tramite i social,ha ripostato il messaggio di sua moglie Elisa per Elia, fratello di. “Oggi ogni pensiero va a ...

Nella giornata di ieri 14 aprile era stato colpito da un malore in campo Tragedia nel mondo del calcio . Si è spento, a soli 26 anni, all’ospedale di Careggi il calciatore Mattia Giani . Nella ... (361magazine)

La notizia della morte di Mattia Giani ha sconvolto non solo il mondo del calcio ma l’intera Italia. anche la Lega di Serie A partecipa al dolore del famiglia del giovane calciatore. L’omaggio ci ... (inter-news)

Campi Bisenzio (Firenze), 15 aprile 2024 – L’ambulanza non era presente allo stadio comunale di Campi Bisenzio durante Lanciotto Campi-Castelfiorentino United quando ha avuto il malore Mattia Giani ... (lanazione)

Morte di Mattia Giani: dal defibrillatore all'ambulanza, la ricostruzione dei soccorsi

Figc, cordoglio per la morte del calciatore ventiseienne Giani - Il mondo del calcio è stato stravolto dalla scomparsa di Mattia Giani, calciatore ventiseienne del Castelfiorentino. Cordoglio Figc ...pianetagenoa1893

E’ morto il calciatore di 26 anni che ha avuto un malore in campo durante la partita - Lo scrive il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post su Fb. Il ragazzo, Mattia Giani, originario di Ponte a Egola (Pisa), si è sentito male durante la partita di calcio. Le sue ...blitzquotidiano