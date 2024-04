Mattia Giani morto dopo il malore in campo | l' arresto cardiaco durante la partita di calcio | aveva 26 anni

È morto Mattia Giani , il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United che domenica si era sentito male in campo . L’attaccante era crollato al 14esimo del primo tempo del match contro il ... (ilfattoquotidiano)

L’Italia del calcio è a lutto. E’ Morto Mattia Giani , il giovane calciatore colpito da malore ieri in campo a Campi Bisenzio durante una partita del campionato di Eccellenza. Mattia Giani , 26enne ... (calcioweb.eu)

È morto Mattia Giani , 26 anni, calciatore del Castelfiorentino United che nel pomeriggio di domenica 14 aprile si era accascia to sul campo durante una partita di Eccellenza Toscana. Il ragazzo era ... (fanpage)

E’ morto il calciatore 26enne che ieri in campo ha avuto un arresto cardiaco e crisi epilettiche, addio a Mattia Giani - Il mondo del calcio è in lutto per la perdita di Mattia Giani, promettente attaccante di soli 26 anni, deceduto a seguito di un arresto cardiaco durante una partita. Momenti di terrore sul campo di Ca ...baritalianews

Dramma in Eccellenza: accusa malore in campo, scomparso Mattia Giani - Dramma in Eccellenza Toscana: Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino United, è mancato dopo che nella giornata di ieri aveva accusato un malore nel corso della sfida contro ...tuttoc

Morto il calciatore Mattia Giani dopo malore in campo nella partita Lanciotto- Castelfiorentino: aveva 26 anni - È morto all’ospedale di Careggi Mattia Giani, il calciatore 26enne che domenica aveva accusato un malore sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, durante la partita ...notizie.virgilio