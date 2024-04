Mattia Giani | il malore mortale nel giorno del rientro dall’infortunio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – Era ildelha avuto ilche poi lo ha portato alla morte nella partita in cui rientrava. Il suo primo match giocato dopo molto tempo, in seguito a un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco. Infortuni che capitano a tutti.aveva tenuto duro e la maledetta domenica 14 aprile era stata cerchiata in rosso: era appunto quella del, del ritorno al prato verde, alla sua passione, ovvero il calcio. "sapeva fare la differenza – dice un dirigente del Castelfiorentino United – e lo aspettavamo”. La gioia delsi è trasformata in dramma in pochi minuti. Il, il ragazzo che crolla ...

