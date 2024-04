Matt Hardy sul suo futuro | “Sto parlando con diverse federazioni”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 aprile 2024) Come sappiamonon ha rinnovato il contratto con la AEW e, quindi, da fine marzo è un free agent. Ciò ha aperto le discussioni sul suo, che secondo quanto riferito da lui stesso, sarà ancora sul ring., infatti, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su un suo possibile ritorno in WWE, ma al momento nessuna conferma. Durante il proprio podcast ha fornito aggiornamenti sulla sua situazione. “Valuto ogni possibilità” Durante il proprio podcast “The Extreme Life Of”, il maggiore dei fratelliha parlato del suo. Ecco le sue parole: “Ora sono un free agent. Sto trattando. Stocon tutti, parlo ancora anche con la AEW. Ho la ...