Massimo Ghini | «Doris? Un cattolico con la speranza che manca alla sinistra»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Interpreta il patron di Banca Mediolanum in un film. «Uomo non ipocrita e generoso» dice l’attore. «Si è preso cura dell’istituto, Ma anche dei risparmiatori». E sulla parte politica che lui sostiene: «Schlein dovrebbe ascoltare di più chi vive nelle periferie». Ennio, un outsider sottovalutato. Forse anche a causa del suo temperamento tutt’altro che megalomane. A fargli giustizia arriva ora nei cinema un biopic incentrato sulla clamorosa restituzione nel 2008 di 120 milioni di euro a 11 mila risparmiatori che avevano investito nella Lehman Brothers. Tratto dall’autobiografia C’è anche domani (Sperling&Kupfer, 2014), prodotto da Movie Magic International, distribuito da Medusa, diretto da Giacomo Campiotti, interpretato dae Lucrezia Lante della Rovere, il film sarà nelle sale come evento speciale il 15, 16 e 17 ...