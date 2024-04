Mario Sechi | i veri obiettivi della teocrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Trecento missili e droni lanciati in una sola notte, tutti abbattuti. Per 45 anni lo scontro tra Israele e l'Iran si è tenuto “al coperto”, il 13 aprile (un'altra data da ricordare dopo quella del 7 ottobre 2023) per la prima volta Teheran ha attaccato a viso scoperto Gerusalemme. Si parla di un'azione “telegrafata” dell'Iran, facile da contrastare. Questa versione edulcorataguerra è un'altra delle tante autoconsolatorie versioni che l'Occidente si racconta quando cerca di cancellare la biografia di un nemico, l'Iran, che non smetterà di colpire, destabilizzare, assassinare ogni speranza di pace in Medio Oriente. La risposta militare di Israele è stata esemplare, la neutralizzazioneminaccia è arrivata grazie alla difesa aerea organizzata con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, il prototipo di una coalizione anti-iraniana che ...