Marchi storici e innovazione Conserve Italia guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) LA CAMPAGNA LARGA, ampia, materna dell’Emilia-Romagna è quel luogo magico che si riempie di fioriture e odori ricchi di frutta e verdura nei mesi più caldi dell’anno, ma è anche il luogo nel quale l’impresa ha trovato nella cooperazione la sua vocazione più profonda. Fra le più belle storie di cooperazione c’è senza dubbio quella di, un gruppo cooperativo nato a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna e cresciuto tanto, sapendo cambiarendo ogni volta al. Con un fatturato che supera il miliardo di euro, 14 mila soci produttori e 3 mila dipendenti è senza dubbio un punto di riferimento del Made in Italy ine nel mondo. "Il connubio tra azienda di marca e modello cooperativo è la migliore garanzia per la salvaguardia e la promozione delle eccellenze Made in ...