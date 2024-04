Marchegiani | “Milan | è sia una stagione di grandi risultati che deludente”

"Ultimamente il Milan era così spettacolare in Europa, non in campionato. come il Milan gioca a me piace , comunque è una... (calciomercato)

Juve, Sky fa il mercato: il big da cedere e i sogni Musiala e Vinicius - Tra presente e futuro. La Juventus ha una stagione da portare a termine, con la possibilità di vincere ancora un trofeo, ovvero la Coppa Italia. Sta di fatto che in casa bianconera si sta già inevitab ...tuttosport

Pioli-Milan, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha analizzato il secondo posto dei rossoneri in classifica - Pioli-Milan, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha analizzato il secondo posto dei rossoneri in classifica Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha commentato così ...milannews24

CDS - Milan, contatti con Lopetegui per il dopo Pioli - In casa Milan la panchina di Stefano Pioli è tornata in bilico e tra i nomi dei possibili successori sbuca anche quello di Julen Lopetegui, manager spagnolo fermo dalla fine della sua avventura sulla ...napolimagazine