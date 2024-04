Marcenaro | “Siamo persone prima che arbitri”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Glisono parte di questo sport. Machei primi a provare solidarietà quando si verificano episodi di questo genere (Ndicka a Udine, ndr). Noipensolo a fare del nostro meglio in campo, questa è la nostra filosofia. Ogni tanto si inciampa, ma noi proviamo sempre a fare del nostro meglio“. Queste le parole del direttore di gara Matteo, premiato come miglior arbitro italiano, durante la cerimonia per la consegna della XIII Edizione del Premio Bearzot, presso il Salone d’Onore del CONI. SportFace.