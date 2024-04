Marcella Bella su Amadeus | «Nonostante presenti canzoni bellissime a Sanremo | non sono stata nella rosa per cinque anni Ama non mi ama!»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 aprile 2024)e Fagnani (ph Stefania Casellato) “Ama non mi ama“. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, in onda domani sera in prima serata su Rai2,non le manda a dire ad, ‘colpevole’ di non averla inserita, per bendei big del Festival di. Intervista dove non mancano anche delle divertenti battute e attimi di scontro. Un momento divertente della chiacchierata arriva quando Francesca chiede ail vero significato della canzone Nell’Aria, in particolare del verso “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinunci a lei“. Inizialmente, la cantante cerca di sottrarsi, per poi rispondere: “Parla di una donna, molto passionale, che ...