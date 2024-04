Marcella Bella-Francesca Fagnani | la domanda sul Fisco fa calare il gelo | alta tensione in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Momenti ditraa Belve su Rai 2. Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, martedì 16 aprile, il clima insi è fatto rovente quando la giornalista ha chiesto alla sua ospite dell'indagine per evasione fiscale: "Si è scusato ilcon lei? E come si è scusato, con un biglietto?". "Ho parlato con la persona responsabile, che si è scusata. Ma gli ho detto: guardi le scuse, quando si sparano i titoli al tg, non valgono", ha risposto la cantante. "I magistrati dicono però di aver chiesto l'archiviazione semplicemente perché il reato era prescritto", l'ha incalzata la. Eha precisato: "Zero, hanno proprio preso un granchio, sennò non mi chiedevano ...