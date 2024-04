Marcella Bella a Belve | “Ho pensato che Amadeus non mi ama”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 aprile 2024) ROMA – Ospite di Francesca Fagnani a, in onda domani sera in prima serata su Rai2,ricorda di non essere stata inserita, per ben cinque anni, nella rosa dei big del Festival di Sanremo. La cantante siciliana, divertita e imbarazzata, racconta (secondo le anticipazioni diffuse dal programma) la verità sulla canzone cult della gatta: “Dopo 40 anni non vorrei scivolare proprio adesso sul “prurito”… non mi faccia dire cose di cui poi mi posso pentire, mi devo frenare”. In un divertito scambio la Fagnani chiede l’esegesi della gatta: “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei”. E, tra il dire e non dire, in forte imbarazzo, ammette però il doppio senso osè della canzone: “C’era una donna che aveva, un certo come si può ...