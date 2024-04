Maratona Boston 2024 | risultati e classifica Fuga vincente di Lemma | back-to-back al femminile per Obiri

(Di lunedì 15 aprile 2024) La 128ma edizione delladiè andata ufficialmente in archivio senza prestazioni da urlo ma comunque con dei tempi di alto profilo, considerando le caratteristiche del percorso (diversi saliscendi e soprattutto la temuta Heartbreak Hill tra il 32° ed il 33° km). Tra gli uomini si è imposto l’etiope Sisay, mentre alè arrivato il-to-della keniana Hellen. La gara maschile è stata caratterizzata dalladi, evaso dal gruppo nei primissimi chilometri e capace di arrivare in solitaria al traguardo con il tempo di 2h06:17. Secondo successo della carriera in una Major per il 33enne, già in trionfo a Londra nel 2020, nonostante ...

