Maratona Boston 2024 | risultati e classifica finale | trionfano Sisay Lemma e Hellen Obiri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Vittoria straordinaria dinelladi, la seconda major stagionale dopo quella di Tokyo. L’etiope ha messo in fila tutti con un’azione splendida, partendo in solitaria dopo poco più di mezz’ora di gara, compiendo oltre 30km in testa da solo. Nelha rallentato il ritmo parecchio, ma il margine accumulato in precedenza gli ha consentito comunque di tagliare il traguardo con le braccia al cielo con il tempo di 2:06.17. Secondo posto per il suo connazionale Mohamed Esa, che ha recuperato tantissimo nel rettilineo, staccando anche il bi-campione in carica Evans Chebet. Il kenyano ha così fallito il tris, chiudendo comunque sul terzo gradino del podio.concede il ...