Malore Ndicka | Volpi | “Forse traumi al torace | la medicina dello sport in Italia è all’avanguardia”

Tragedia in Eccellenza Toscana: Mattia Giani del Castelfiorentino muore dopo Malore in campo - Tragedia in Eccellenza Toscana: il 26enne Mattia Giani del Castelfiorentino è morto dopo una notte in ospedale in seguito a un Malore in campo nel match contro il Lanciotto.corrierenazionale

CALCIOMERCATO LAZIO - Kamada ha comunicato la sua scelta per la prossima stagione a Tudor - Roma, Giordano sul Malore di Ndicka: "Credo che i giocatori abbiano provato le mie sensazioni quando accadde a Manfredonia..." Lazio, gli Ultras Lazio inviano un messaggio alla Curva Sud: "Coreografia ...noibiancocelesti

N’Dicka sta meglio: il calciatore della Roma resta ricoverato a Udine per accertamenti - La Roma ha fatto sapere che il difensore N'Dicka, ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo il Malore in campo, sta bene.corrierenazionale