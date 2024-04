Malore Ndicka | l’indiscrezione | svelata la possibile causa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Paura nella partita delle 18 di ieri tra Udinese e Roma,in campo pere partita sospesa. Ci sono novità sulle possibili cause. Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, domenica 14 aprile, è andata in scena al Bluenergy Stadium la partita tra Udinese e Roma. Le due squadre sono scese in campo determinate a conquistare i 3 punti ma con obiettivi differenti. I friulani in cerca di punti ai fini del raggiungimento di una salvezza tranquilla (attualmente al 15esimo posto con gli ultimi minuti della partita di ieri da recuperare). I giallorossi, rinvigoriti dalle recenti vittorie nel derby della capitale e in Europa League, in cerca di punti per rimanere agganciati al quarto posto occupato dal Bologna. Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie al gol del Tucu Pereyra, che fa rientrare le squadre negli spogliatoi ...