Malore in campo | il calciatore 25enne Mattia Giani in gravi condizioni

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un26enne,, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi dopo essersi sentito male questo pomeriggio intorno alle 15 mentre giocava suldello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) per la gara d’eccellenza tra il Lanciotto Campi e il Castelfiorentino. Il giovane, che gioca per il Castelfiorentino, è stato colto daper un presunto arresto...

Il difensore giallorosso si è accasciato in campo : "Si sente meglio ed è di buon umore". Il difensore giallorosso è rimasto in osservazione per accertamenti in ospedale "La squadra ha fatto visita a ... (sbircialanotizia)

Forza Evan - In Friuli andiamo sotto, poi Lukaku pareggia di testa. Ma il calcio passa in secondo piano quando Ndicka viene colto da un Malore in campo e seguono interminabili momenti di paura. In serata la buona ...insideroma

N'Dicka, l'arbitro Pairetto e la gestione in campo del Malore: "E se succede l'irreparabile" - Disponibilità, spessore umano, capacità d’ascolto: parliamo di Pairetto ieri a Udine, ma potremmo citare Maresca (sempre al Bluenergy Stadium) per il caso Maignan e La Penna a San Siro per quello che ...corrieredellosport

N'Dicka: notte tranquilla, attesi sviluppi in giornata - Situazione al momento tranquilla, così come la notte, trascorsa serenamente. Sono le condizioni del difensore della Roma, Evan N'Dicka, ricoverato all'ospedale di Udine dopo il Malore avuto in campo n ...ansa