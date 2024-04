(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo pochi minuti dall’inizio del match,si è accasciato a terra, colto da unimprovviso. Trasferito d’urgenza in ospedale, questa mattina il drammatico epilogo. È– Ilcorrieredellacittà.com Intanto, sono in netto miglioramento le condizioni del difensore della Roma, Evan N’Dicka, ricoverato all’ospedale di Udine dopo ilavutolache si stava disputando domenica pomeriggio al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.lanon ce l’ha fatta Erano appese a un filo le speranze di vita di, l’attaccante ...

(Adnkronos) – “La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan !”. Questo il post della ... (seriea24)

Un calciatore 26enne, Mattia Giani , è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi dopo essersi sentito male questo pomeriggio intorno alle 15 mentre giocava sul campo dello stadio ... (gazzettadelsud)

malore improvviso in campo per Mattia Giani , 26 anni e calciatore del Castelfiorentino. Durante la partita contro il Lanciotto Campi , il giovane ha avuto un arresto cardiaco e adesso si trova ... (ilgiornaleditalia)

Udinese-Roma / La gestione di Pairetto: “Se succede l’irreparabile” - Minuto 72' Evan Ndicka si stende sul campo da gioco per via di un Malore e da quel momento in poi inizia un piccolo conciliabolo tra le parti. La Roma e l'Udinese si mettono d'accordo sul problema e ...mondoudinese

Malore in campo durante la partita, è morto il calciatore 26enne Mattia Giani - Le condizioni di N’Dicka Intanto, sono in netto miglioramento le condizioni del difensore della Roma, Evan N’Dicka, ricoverato all’ospedale di Udine dopo il Malore avuto in campo durante la partita di ...ilcorrieredellacitta

Boniek "Calcio divide ma a Udine si è vista solidarietà sincera" - Così ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1, Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e vicepresidente della Uefa, in merito alla grande paura per il Malore occorso ieri ... Lo era ...sport.tiscali