(Di lunedì 15 aprile 2024)non è più un conduttore Rai: il direttore artistisco degli ultimi festival di Sanremo non rinnova il contratto con la televisione pubblica per approdare sul Nove

Il pm di Crotone Pasquale Festa ha chiesto 12 anni di reclusione per la donna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio , il giovane di Bologna ridotto in fin di vita... (leggo)

"Mai chiesto niente per i familiari". La lettera d'addio di Amadeus alla Rai - Nel suo messaggio, Amadeus smentisce le voci circolate negli ultimi giorni e dichiara fermamente di non aver "mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati ...ilgiornale

Conte in Calabria, Antoniozzi (FdI): “chieda scusa per lo scempio del superbonus” - Un disastro per il quale Conte non ha mai chiesto scusa”. “Con 100 miliardi di euro, la metà, avremmo potuto fare un piano per l’edilizia popolare costruendo centomila alloggi: una sorta di replica ...strettoweb

Vannacci no grazie. Il leghista Gian Marco Centinaio: "Non lo voterei mai". Il generale: "Non mi interessa" - "La Lega candidi leghisti" le parole dell'ex ministro. "Dinamiche che mi interessano poco, deciderò io" la replica del ...huffingtonpost