‘Maggio dell’Architettura’ | mercoledì la presentazione della 17esima edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà17 aprile 2024 alle ore 15:30, in Aula Mario Gioffredo, presso Palazzo Orsini di Gravina – suggestiva sede storicaFacoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Federico II”, nel centro storico di Napoli (in Via Monteoliveto, n.3) – la conferenza stampa didel MAGGIO DELL’ARCHITETTURA annodiciassette. Insignita di recente del Premio Internazionale “Bruno Zevi” per la diffusionecultura architettonica e la comunicazione – tra i più prestigiosi conferimenti dedicati al settore – il Maggio dell’Architettura, rassegna promossa dalla Fondazione SiebenArchi, si proietta così all’2024, ospitata come sempre nell’affascinante cornice del complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. L’articolato programma ...