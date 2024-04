Madre nel letto morta da settimane | Papà ha detto di lasciarla con lui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) APRICA (Sondrio) Ai carabinieri ha spiegato di aver lasciato i genitori nella stessa camera su richiesta del padre, per "non far preoccupare nessuno". È ancora tutto da capire cosa abbia spinto Antonio Monticelli, 60 anni, trovato nella casa di montagna di Aprica con ladeceduta e il padre gravissimo. Qui, dove soggiornano turisti e qualche abitante del paese al confine col Bresciano, è stato trovato il corpo di Anna Maria Squarza, 91 anni, sule in avanzato stato di decomposizione. Accanto il marito Giorgio, 90 anni, quasi privo di sensi, denutrito, con una gamba in cancrena. A scoprire quanto accaduto sono stati i carabinieri di Aprica, andati sul posto perché i vicini hanno segnalato un odore nauseabondo, che usciva dall’appartamento dei Monticelli, veronesi di nascita, arrivati in Valtellina alcuni anni fa. Antonio Monticelli non ...