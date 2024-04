Madre lascia figli di 6 e 8 anni a casa per andare in crociera | arrestata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una mamma viene arresta per averto da soli i suoipiccoli a. Il motivo? Doveva partire per unaUna donna texana si è vista rimuovere la tutela dei suoi. Laè stata accusata di aver abbandonato i suoi due bambini – maschi e femmina di 8 e 6– per andarsi a godere qualche giorno in. Un racconto surreale, venuto alla luce dopo il clamoroso ritrovamento della polizia negli scorsi giorni. Qualche tempo fa, le forze dell’ordine si erano recati presso la loroper svolgere dei controlli. Quando ad aprirgli sono stati i due piccoli, però, molti dubbi sono sorti spontanei. L’odore di urina cosparso per il lussuoso appartamento, l’immondizia e gli avanzi di cibo sparsi li hanno portati a ...