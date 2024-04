Made in Italy | Meloni | ' giornata voluta dal governo | apprezzati nel mondo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono contenta di essere qui per la primanazionale delin, unache questoha voluto, per sottolineare il valore che ha ile ve lo dice chi ha viaggiato tanto e ha potuto verificarlo nel". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla 56esima edizione di Vin. "In quella legge abbiamo messo risorse per sostenere il settore", ha aggiunto il premier, ricordando che "non a caso abbiamo voluto fissare questa data nel giorno della nascita di Leonardo, forse il più grande genio italiano".