Made in Italy | Meloni | ‘giornata voluta dal governo | apprezzati nel mondo’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono contenta di essere qui per la prima giornata nazionale del Made in Italy, una giornata che questo governo ha voluto, per sottolineare il valore che ha il Made Italy ... (liberoquotidiano)

Con centinaia di eventi realizzati in ogni regione, per mettere in evidenza le specificità e le tipicità dei territori, si è aperta la prima giornata nazionale del Made in Italy, nell'anniversario ... (quotidiano)