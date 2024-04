Macron svela piano B per Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 9.35 La Francia ha annunciato il "B" in caso di gravi rischi per la sicurezza alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. In caso di "minaccia", la cerimonia del 26 luglio prevista sulla Senna sarà"limitata al Trocadero" o si terrà "allo Stade de France" Il presidente francese, intervistato, ha detto di "sperare in una tregua olimpica" che sospenda il conflitto nella Striscia di Gaza e quello in Ucraina e che chiederà al presidente cinese Xi Jinping di aiutarlo a raggiungere questo obiettivo.