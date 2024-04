Macron | «Minacce terroristiche? Abbiamo pronto il piano B e C | ci sarà un sistema di sicurezza XXL»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il presidente francese Emmanuel, ospite di BfmTv-Rmc, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.: «ilB e C, chiuderemo la città otto giorni prima dalla cerimonia d’apertura» L’evento dovrebbe tenersi sulla Senna il 26 luglio, ma in Francia sono preoccupati per le: «ilB eC. Analizzeremo poi tutto in tempo reale. Potrebbe esserci una cerimonia limitata ai giardini del Trocadero e che quindi non comprenderebbe l’intera Senna». Successivamente ha dichiarato: «I terroristi vogliono prima di tutto impedirci di sognare. Vogliono impedire ai giovani di andare a ...

