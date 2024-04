Macron | intervenuti su attacco a Israele | chiesto da Amman

(Di lunedì 15 aprile 2024) Negli attacchi controla Francia ha effettuato "intercettazioni" (di droni e missili) su richiesta della Giordania, ha dichiarato il presidente francese Emnmanuel. E ha accusato l'Iran di aver "deciso di colpire", provocando "una profonda lacerazione". "Faremo di tutto per evitare un'escalation in Medio Oriente", ha aggiunto.ha poi accusato l'Iran di aver risposto "in modo sproporzionato" all'al suo consolato a Damasco. Il presidente francese ha assicurato di voler "fare di tutto per evitare un incendio" in Medio Oriente: "Abbiamo condannato, siamo, faremo di tutto per evitare un incendio e un'escalation. Bisogna isolare l'Iran, aumentare le sanzioni e ritrovare un cammino di pace nella regione".

