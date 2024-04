Ma cos' è sta roba? Rivolta contro Sinner | l' errore da dilettante che gli è costato carissimo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Eccesso di zelo, di senso del dovere. Di puro spirito sportivo. Janniknon si è fermato e non ha protestato con l'arbitro nella semifinale del Montecarlo Mastersil greco Tsitsipas, quando la sua seconda di servizio era finita abbondantemente fuori e invece è stata considerata valida. Sarebbe stato 4-1 nel terzo set e un doppio break a favore. Praticamente, la discesa verso la finale., ripetiamo, non ha protestato. Perché? Lo spiega direttamente il ragazzo di San Candido: “So che avrei potuto fermare la partita, ma non è compito mio, è compito dell'arbitro. La sua posizione era molto favorevole, perché era la linea più semplice. L'? Bisogna accettarlo. Tutti commettono errori. Bisogna accettarlo con un sorriso, ma non è facile”.pensa solo a giocare e, dopo ...

La società di San Casciano in Val di Pesa ha festeggiato i 60 anni con una festa a Palazzo Corsini dove sono stati presentati i nuovi modelli di caravan. La capo azienda , entrata la prima volta nel ... (firenze.repubblica)

Pomelli in ottone : puoi lucidarli in pochi minuti , basta fare così! Per rendere la cucina pulitissima non bisogna sottovalutare nessun angolo. Infatti se i Pomelli dei tuoi pensili sono di ottone ... (donnaup)

Arlecchino sul palco dice la verità sull’assalto della destra al Piccolo Teatro - Ci voleva giusto un Arlecchino, al Piccolo Teatro, per svelare il segreto…di Pulcinella. In una certa quale distrazione generale, prima di tutto dei giornali, sta andando in scena da qualche giorno a ...ilfattoquotidiano

Durante la puntata di Verissimo la ragazza ha annunciato di essere in dolce attesa svelando il sesso del bebè - Virginia Mihajlovic è incinta per la seconda volta. La figlia di Sinisa Mihajlovic ha annunciato in tv, ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, il lieto evento. "Ormai la gravidanza è avanz ...gazzetta

I pullback sono normali, il ciclo rialzista non è finito. Ecco cosa guardare... - Analisi mercati azionari di Investing.com (Calogero Selvaggio) riguardo: S&P 500, Future Nasdaq 100, NASDAQ Composite, US 500 Cash. Leggi le analisi titoli azionari di Investing.com (Calogero Selvaggi ...it.investing