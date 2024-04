M O | Renzi | è scontro interno a Islam non contro Occidente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (askanews) – “Io spero di no”, che non siamo alla vigilia di una terza guerra mondiale, “lo vedo però non come il conflitto dell’l’, come hanno detto alcuni osservatori” ma “è l’ennessima puntata di un conflitto che va avanti da quasi mezzo secolo nel mondoico. L’obiettivo dell’Iran non è solo colpire Israele o America ma il mondo mussulmano più moderato e riformista che fa parte da sempre della sfera occidentale in termini di influenze”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, a ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.