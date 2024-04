“Lupo Uno” | mostra | convegno e proiezione del film con il Cai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Le chiamano presenze silenziose, e lo sarebbero se non fosse il clamore suscitato negli ultimi anni da avvistamenti, notizie di cronaca, animali predati e bracconaggio. Sono i grandi carnivori come lupi, orsi, linci. Ma sono soprattutto orsi e lupi ad essere al centro della cronaca con notizie, false o presunte, che hanno creato allarmismo. Per fare chiarezza e fornire indicazioni essenziali per la convivenza, il Club Alpino Italiano di Arezzo ha organizzato una, une ladelUno” , firmato da Marco Apollonio e Duccio Berzi, vincitore del Trentofestival. Il primo passo ha coinvolto l’Itis Galilei di Arezzo con le ultime tre classi A e B dell’indirizzo di biotecnologia ambientale che dopo la visione del ...