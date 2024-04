L’Unisa di Avellino apre le porte ai licei | c’è anche il Rettore

De Simone interrogato. Chiesti i domiciliari: "Con la Pistoiese non c’entra niente" - Il ’garante’ del trust Orange per circa un’ora davanti al gip Martucci. Oggi il pronunciamento sull’attenuazione della misura cautelare. Per la difesa il sequestro dei finanzieri in sede sarebbe illeg ...lanazione

Il filone ’pistoiese’. Club verso il fallimento. Nei quattro indagati ecco Jace e Gammieri - Sono emersi i primi dettagli dell’indagine avviata alla fine del 2023 dalla Procura di Pistoia, condotta dagli uomini della Guardia di Finanza di Pistoia, sotto la direzione dei sostituti procuratori ...lanazione

Maxi frode su fondi Pnrr: arrestato l’irpino Maurizio De Simone, “patron” della Pistoiese Calcio - Arrestato dalla Guardia di Finanza il patron “fantasma” della Pistoiese calcio. Maurizio De Simone, 43 anni, originario di Avellino, è stato prelevato nella ...pupia.tv