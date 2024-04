L’Unahotels ritorna al brindisi e ai playoff Show di Smith e difesa di ferro | ora ci siamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024) REGGIO EMILIA 7466 UNAHOTELS: Uglietti 5 (2/2), Galloway 11 (1/5, 3/6), Vitali 5 (0/3, 1/4), Chillo 7 (1/3, 1/3), Faye 8 (4/10); J.23 (4/4, 5/7), Grant (0/1 da 3), Atkins 2 (1/2), Black 13 (4/4), Cipolla. N.e. Camara, Weber. All.: Priftis. HAPPY CASA: Washington 9 (1/1, 2/6), Bartley 12 (4/5, 1/7), Sneed 12 (3/6, 1/5), Bayehe 5 (2/2, 0/1), Laszewski 11 (3/6, 1/5); Morris 11 (2/3, 2/5), Laquintana 4 (1/1, 0/1), A.2 (1/4), Seck, Lombardi (0/1 da 3), Riismaa (0/1). N.e.: Guadalupi. All.: Sakota. Arbitri: Sahin, Quarta, Nicolini. Parziali: (21-16, 44-28; 56-48) Note T.l.: Reg 10/15 Bri 11/18. Rimb.: Reg 34 (Atkins 5) Bri 33 (A.e Bartley 6). Ass.: Reg 19 (Galloway 4) Bri 15 (Washington 8). Spettatori 4016. L’uragano biancorosso si abbatte sue non le ...