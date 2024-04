“Lui e la famosa insieme” Fedez | sorrisi e tanta sintonia | sognano i fan di entrambi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si sta godendo giornate indimenticabili, da quando ha rotto con Chiara Ferragni. Dopo essere stato a Miami coi figli, li ha riportati in Italia ed è ripartito alla volta degli Stati Uniti per viversi altre esperienza da sogno.è stato al Coachella Festival e non era affatto solo, infatti è stato vistoad una ragazzae le loro foto sono state pubblicate in rete. A paparazzarli ci ha pensato Whoopsee, che ha condiviso le immagini anche su Instagram.eraa questa ragazzae alquanto discussa, visto che sarebbe finita in situazioni non molto piacevoli. C’erano anche altri amici del rapper milanese, ma lamaggiore è sembrata essere proprio tra loro due. E ora conosciamo il nome della giovane. Leggi anche: “Ecco che ...