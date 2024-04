L' UE verso il divieto totale di sigarette elettroniche usa e getta?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) - Milano, 15/04/2024 - Tra il mese di febbraio e quello di marzo 2024 sono aumentati i prezzi dellee deltabacco trinciato. Un incremento di prezzo di circa 10-20 centesimi su tutti i pacchetti da 20, che applicato ad un fumatore che consuma un pacchetto al giorno, ammonta ad un costo aggiuntivo di circa 6€ al mese, e cioè di 72€ in un anno. Pertanto, il passaggio allesi prospetta anche come un'opportunità di risparmio economico. Il mercato del vaping ha attratto moltissimi fumatori che avevano intenzione di ridurre il vizio del fumo o di abbandonarlo del tutto. E i dispositivi elettronici hanno ottenuto un incredibile successo, con numeri positivi e ancora in aumento, sia per quanto riguarda la riduzione della dipendenza da nicotina che per la riduzione dei danni ...