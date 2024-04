LUCA ZINGARETTI GELA LE ASPETTATIVE RAI | “MONTALBANO È UN CAPITOLO CHIUSO”

Il Re 2: la nuova stagione in onda su Sky. Trama, cast, quante puntate, Luca Zingaretti , streaming Da venerdì 12 aprile 2024 su Sky Atlantic e NOW va in onda Il Re 2, la sec onda stagione della serie ... (tpi)

«Noi donne abbiamo altri superpoteri». Inizia così l’ intervista a Caterina Shulha . New entry della seconda stagione della serie Sky Il Re con Luca Zingaretti . Che torna stasera in tv alle 21.15 su ... (amica)

Suso Cecchi D'Amico - A "Illuminate", la docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura, in onda lunedì 15 aprile alle 21.10 su Rai Storia, Anna Ferzetti interpreta l’esemplare figura della prima e unica sc ...rai

Màkari (r) mette in fila Scotti e Fazio (con Zendaya). La Motogp batte l’Inter - Vince la serata televisiva Màkari, la fiction in replica di Rai1 con Claudio Gioè protagonista che fa meglio della penultima puntata de ‘Lo Show dei record’ su Canale 5. Il ritorno di ‘Che tempo che f ...primaonline

Sky Sport Tennis ATP 500 Barcellona, 250 Monaco + Bucarest, WTA 500 Stoccarda, 250 Rouen - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 15 a domenica 21 aprile: tre del circuito maschile ATP, d ...digital-news