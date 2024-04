Luca de Meo | “Le auto elettriche cinesi sono avanti di una generazione”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) –De Meo torna a parlare del ruolo dell’Europa nella transizione energetica che sta coinvolgendo il mondo dell’motive. Per l’AD del Gruppo Renault, lesarebberodi unarispetto a quelle europee. Così ancora una voltaDe Meo interviene a gamba tesa sulla rivoluzione energetica in occasione del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una secondatotalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrràArriva Microlino Lite Tesla: una ...