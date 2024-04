(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) –De Meo torna a parlare del ruolo dell’Europa nella transizione energetica che sta coinvolgendo il mondo dell’motive. Per l’AD del Gruppo Renault, lesarebberodi unarispetto a quelle europee. Così ancora una voltaDe Meo interviene a gamba tesa sulla rivoluzione energetica in occasione del G7 dei trasporti organizzato a Milano. Un cambiamento epocale, l’AD dichiara apertamente che, tutto quello che sta avvenendo nel settore dell’motive, non lo si era visto da almeno cento anni. Le case costruttricimobilistiche europee devono colmare un gap generazionale, nei confronti delle EV. Un cambio di passo che non deve ...

Luca de Meo: “Le auto elettriche cinesi sono avanti di una generazione” - Per l ’AD del Gruppo Renault, le auto elettriche cinesi sarebbero avanti di una generazione rispetto a quelle europee. Così ancora una volta Luca De Meo interviene a gamba tesa sulla rivoluzione ...adnkronos

BYD: il governo di Pechino investe oltre 3 miliardi di euro - Secondo un recente studio del Kiel Institute, la BYD, azienda cinese specializzata nella produzione di EV, realtà che nel corso dello scorso anno ha superato persino Tesla in quanto a unità vendute in ...adnkronos

Blue Economy, De Meo (Fi/Ppe): "L'Europa usi il potenziale del mare per la pace" - Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ha un ruolo strategico perché è un luogo privilegiato per quanto riguarda l'energia, la difesa, l'economia, strategica per i flussi migratori, dove in passato non ...lanuovasardegna