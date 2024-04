Lotto | pioggia di vincite in Campania

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodiingrazie al gioco del. A Napoli, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 8-47-90 sulla ruota Nazionale. In provincia di Napoli da segnalare una vincita da 15mila euro a Ercolano e una da 9mila euro a Bacoli. Doppia vincita da 13.750 a Maddaloni, in provincia di Caserta, in seguito ai numeri 8-48-90 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso delha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 382 milioni da inizio anno. Festa grande a Ceraso, in provincia di Salerno, grazie al 10e. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro in seguito a un “9 Oro” nell’estrazione abbinata a quella deldi sabato 13 aprile. Da segnalare anche due ...

