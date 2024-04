L’orrore ad Aprica | lascia la madre morta da settimane a letto con il marito “Papà ha detto di lasciarla con lui”

(Di lunedì 15 aprile 2024)(Sondrio) – Ai carabinieri ha spiegato di averto i genitori nella stessa camera su richiesta del padre, per "non far preoccupare nessuno". È ancora tutto da capire cosa abbia spinto Antonio Monticelli, 60 anni, trovato nella casa di montagna dicon ladeceduta e il padre gravissimo. Qui, dove soggiornano turisti e qualche abitante del paese al confine col Bresciano, è stato trovato il corpo di Anna Maria Squarza, 91 anni, sule in avanzato stato di decomposizione. Accanto ilGiorgio, 90 anni, quasi privo di sensi, denutrito, con una gamba in cancrena. A scoprire quanto accaduto sono stati i carabinieri di, andati sul posto perché i vicini hanno segnalato un odore nauseabondo, che usciva dall’appartamento dei ...

