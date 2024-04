(Di lunedì 15 aprile 2024) La natura in questi anni piano piano si è riappropriata degli spazi un tempo della. E oggi, ad oltre 14 anni da quel disastro ambientale, una grande area è stata invasa dalla vegetazione spontanea e dall’arrivo di animali selvatici. E così gli ambientalisti vorrebbero che rimanesse: e lo scrivono nero su bianco nelle osservazioni alla Variante al Pgt 2024. Trasformare il luogo del disastro ambientale in un, una sorta di risarcimento verso il paese. Lo chiede Il Coordinamento ambientalista Osservatorio Ptcp di Monza e Brianza, che da tempo si occupa del consumo di suolo nel territorio e, laddove, ne ha la possibilità, segue la pianificazione comunale intervenendo con suggerimenti, proposte o osservazioni durante le fasi che caratterizzano le varianti o l’elaborazione di nuovi piani di governo del territorio. E così ha fatto a ...

Lombarda Petroli, un parco nell’ex raffineria - Dopo 14 anni dal disastro ambientale a Villasanta, la natura ha riconquistato gli spazi della ex raffineria. Gli ambientalisti chiedono di trasformare l'area in un parco come risarcimento, con il supp ...ilgiorno