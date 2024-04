L’olio di Monreale Sol d’Oro al Vinitaly 2024 | Miceli&Sensat tra i migliori al mondo

(Di lunedì 15 aprile 2024) La pluripremiata aziendase Miceli&Sensat tra i vincitori del concorso internazionale per gli oli evo Solal. È stata premiata con il riconoscimento Sol di Bronzo per il suo olio ‘verde’ nella categoria extravergine fruttato medio l’azienda agricolase Micheli&Sensat che aggiunge il prestigioso riconoscimento alla già ricca collezione di premi vinti (live.it)

Gioielli, olio, soldi e anche un contratto per l'amante: nell'inchiesta di Partinico un'infinita lista di regali ai pubblici ufficiali - C’era chi, come la dipendente del Comune di Balestrate Maria Rita Milazzo, ora indagata per corruzione e turbativa d’asta, dava indicazioni alla coop Nido D’Argento su come impostare l’offerta progett ...informazione

Corruzione in Sicilia: gioielli, olio, posti alle amanti in cambio di appalti. Tra gli arrestati il comandante dei vigili di Agrigento - Collane di smeraldi da 1800 euro, soldi, ma anche olio, panettoni, profumi di marca e posti di lavoro ... Tangenti per appalti, indagine sulla coop ''Nido d’Argento'': 12 le misure cautelari (Monreale ...informazione