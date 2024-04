L’offensiva flop di Teheran Droni e missili abbattuti Tel Aviv rinuncia a reagire | Raid al momento giusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non ora. Attacchi all’Iran ci saranno, ma solo quando se ne presenterà l’opportunità. Frena Bibi Netanyahu, si gode la straordinaria performance della sua difesa aerea contro l’attacco massiccio, anche se annunciato, dell’Iran – fonti di due servizi arabi lo avevano comunicato una al Mossad e una alla Cia con 72 ore d’anticipo – e accoglie l’invito del presidente americano, Joe Biden, a non effettuare subito un attacco di ritorsione che rischierebbe di innescare una spirale incendiaria nella regione.ha sparato 185, 36da crociera e 110balistici: 331 in totale, ai quali si aggiungono, pare, una ventina disparati dai proxy diin Siria, Iraq e Yemen. Israele, Stati Uniti, Gran Bretagna e Giordania li hanno...