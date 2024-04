Lo stile cowboy sbarca sulle passerelle e nei guardaroba più glamour di stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 aprile 2024) In giro per la città, a un festival musicale, sfogliando una rivista o scrollando TikTok: a chiunque è capitato nelle ultime settimane di imbattersi in un paio di stivali texani o un cappello da. Dietro quelli che sembrano solo gli accessori più virali disi cela il ritorno di un’estetica tanto iconica quanto complessa: quella country. Ispirata dai film western agli albori del cinema holliwoodiano come va dall’ultimo album di Beyoncé, ilCore, o, galoppa veloce tra i trend diconquistando terreno e approvazione. ...