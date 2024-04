(Di lunedì 15 aprile 2024) Lotra Btp eina 143,4rispetto ai 139,7 della chiusura di venerdì scorso e ai 137,2 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano sale di quasi 12base al 3,87% sulle tensioni per l'escalation in Medio Oriente.

In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato europei dopo la riunione della Bce e le prospettive di un allentamento della politica monetaria. A metà giornata lo spread tra Btp e Bund prosegue a 138 ... (quotidiano)

apre in calo a 137,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 139,7 punti della chiusura di venerdì scorso. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,75%, mentre quello ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo oltre i 143 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 143,4 punti rispetto ai 139,7 della chiusura di venerdì scorso e ai 137,2 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano sale di quasi 12 punti base al ...quotidiano

Borse Europa terminano positive. Meno timori per escalation tensioni tra Iran e Israele - L’indice Euro Stoxx 50 chiude le contrattazioni in rialzo dello 0,6%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib archivia la seduta in progresso dello 0,56% a 33.954,28 punti. Acquisti anche sul Dax ted ...borse

Borsa: l'Europa conferma il rialzo con Ny, lo spread sale a 141 - Le Borse europee, con Wall Street positiva, confermano il passo deciso. Milano lima a +1,35%, sempre con Prysmian in testa, premiata dalla maxi acquisizione negli Stati Uniti. Francoforte sale dell'1, ...ansa