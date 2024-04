Lo sport in famiglia è divertimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Domani mattina dopo la partenza della Mezza Maratona si rinnova l’appuntamento con la Prato Family Run, la camminata o corsa non competitiva di 10,5 km divenuta ormai uno dei momenti più belli e attesi. Una corsa ludico-motoria nella quale ogni partecipante è libero di coprire i percorsi al passo che ritiene più opportuno, tenendo presente che il tempo massimo viene fissato in due ore. Una bella occasione per trascorrere ore liete in compagnia, all’insegna delloassieme a tutta lao agli amici. Ed è proprio in quest’ottica che è stato pensato anche l’evento Walking con Milena Megli, la camminata di 4 km in compagnia della campionessa mondiale di marcia, con partenza da viale Piave alle ore 9.35, riservata a coloro che vorranno trascorrere una mattinata all'insegna del movimento e del, accompagnati da una ...