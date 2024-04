LIVE Tour of the Alps 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | frazione nervosa con un finale molto mosso Aggiornamenti dalle 10 30

(Di lunedì 15 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadelof the, breve corsa a tappe che si svolge all’interno del nostro Paese e delle vicine Austria e Svizzera, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start del Giro d’Italia. Si va da Salorno a Stans, per un totale di 191 km.che si preannuncia “”, visto il profilo altimetrico della, che prevede anche lo sconfinamento in Austria. Si partirà con un tratto di 30 km tutti i leggera salita fino a Bolzano, poi rotta verso Vipiteno e successivamente il GPM del Brennero (13,4 km con pendenza media del 3,2%). Una discesa nella quale ...

Pinguini Tattici Nucleari: "La nostra vita è un neverending Tour" - Oops, they did it again: un Tour da 33 date nei palazzetti, tutto sold out, per i Pinguini Tattici Nucleari, a pochi mesi dal Tour negli stadi della scorsa estate (anche quello sold out) e in previsio ...rockol

Chianluca LIVE al Baretto - Passa dagli amici del Baretto di Monastier (tv) il Tour promozionale del nuovo disco del cantautore veronese CHIANLUCA Per l'occasione avremo il piacere di assistere ad uno spettacolo in chiave "Power ...trevisotoday

Jon Bon Jovi potrebbe anche smettere di cantare LIVE - 15 apr 2024 - “Se non posso essere come una volta allora ho finito”. Così dice parlando dei suoi problemi vocali ...rockol