LIVE Nardi-Seyboth Wild 3-6 | 7-6 | 6-7 | ATP Bucarest 2024 in DIRETTA | 5 match-point falliti | poi l’infortunio

(Di lunedì 15 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 13.32 L’auspicio è che la situazione possa risolversi con qualche giorno di riposo e che l’inconveniente odierno non comprometta la partecipazione agli Internazionali d’Italia a Roma. Ne sapremo di più nelle prossime ore. 13.30 La speranza è, continuando a giocare dopo, non abbia peggiorato la situazione. 13.27 Una partita che fa male, in tutti i sensi.era in pieno controllo nel terzo set. Sul 5-3 ed il brasiliano in battuta, il marchigiano non ha sfruttato 5avuti a disposizione. Successivamente, in una situazione di 40-40, ha messo male il piede sinistro in un cambio di direzione, accasciandosi subito a terra dolorante. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD MATCH POINT NARDI. Settimo doppio fallo del brasiliano. 40-40 Servizio e dritto a segno per Seyboth Wild . Parità. 30-40 MATCH POINT NARDI. Stop volley ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Non passa il rovescio lungolinea del marchigiano. 15-15 Regalo del brasiliano, che sparacchia via la risposta. 0-15 Lungo il dritto di Nardi in uscita ... (oasport)

Atp Bucarest, i risultati degli italiani: Nardi eliminato al 1° turno - Luca Nardi esce di scena nel peggiore dei modi al 1° turno del torneo ATP 250 di Bucarest. Il n.81 del ranking ha ceduto 6-3, 6-7, 7-6 al brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.67 ATP dopo tre ore e un ...sport.sky

Avellino – Benevento: diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Avellino-Benevento di lunedì 15 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C ...calciomagazine

LIVE Nardi-Seyboth Wild, ATP Bucarest 2024 in DIRETTA: esordio contro l’imprevedibile brasiliano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 1° turno dell'ATP di Bucharest tra Luca Nardi e Thiago Seyboth Wild. In Romania, l'azz ...oasport